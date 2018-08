Policija tretira incident u Londonu kao teroristički

Jedan muškarac uhapšen je u Londonu nakon što je kolima udario u bezbjednosnu ogradu ispred zgrade britanskog parlamenta i povrijedio više pješaka. Policija tretira incident kao povezan sa terorizmom.

Niko od povrijeđenih pješaka nije u životnoj opasnosti.

Video of the male driver arrested after a car crashed into security barriers outside Parliament in Westminster.

🔴Follow our live blog here for more updates: https://t.co/NCXlyxhNdi pic.twitter.com/ZdnDfgrW4G

— Sky News (@SkyNews) August 14, 2018