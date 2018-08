Muškarac naoružan nožem ušao u policijsku stanicu u Španiji i uzviknuo Alah

Španska policija saopštila je da se napad muškarca naoružanog nožem na policijsku stanicu nedaleko od Barselone tretira kao djelo terorizma.

Policija je saopštila da je muškarac nožem nasrnuo na ženu policajca, uzvikujući riječ “Alah” prije nego je ubijen.

Muškarac je ušao u policijsku stanicu u mjestu Kornelja, na sjeveroistoku Katalonije želeći da se raspita za nešto.

