Muškarac u prijetio bombom, tražio da razgovara sa Makronom

Nepoznati muškarac na benzinskoj stanici kod grada Angersa u Francuskoj prijetio je da će aktivirati bombu i tražio da razgovara s predsjednikom države Emanuelom Makronom.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske novinarima su rekli da muškarac na benzinskoj stanici na sebi nosi flourescentnu jaknu, kakve ovih dana nose demonstranti u Francuskoj koji protestuju zbog visokih cijena goriva.

BREAKING French fuel protester 'threatens to detonate grenade at petrol station in Angers' https://t.co/QcJi2C9gkL pic.twitter.com/IWNwI16QeG

— Daily Mirror (@DailyMirror) November 23, 2018