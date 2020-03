Najmlađa žrtva koronavirusa u Evropi: Preminula djevojčica u Belgiji

Dvanaestogodišnja djevojčica iz Belgije preminula je od infekcije novim koronavirusom.

Vlasti u Belgiji saopštile su da je dijete među više od 700 osoba koje su preminule od posljedica virusa Kovid-19 u toj zemlji.

#BREAKING A 12-year-old girl confirmed infected with COVID-19 has died in Belgium, officials say pic.twitter.com/H6YaF3fG2e

— AFP news agency (@AFP) March 31, 2020