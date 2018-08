Napad nožem u belgijskom restoranu, tri osobe ubijene

Tri osobe su poginule u incidentu u belgijskom gradu Moresnet, kada je muškarac, naoružan nožem, ušao u restoran i napao goste, saopštili su tamošnji zvaničnici.

Kako piše Rojters, ubijene su dvije žene i napadač.

#BREAKING: One dead after a possible knife attack at a restaurant in the county of Herve, Belgium. (Photos: @rtlinfo) pic.twitter.com/wPm0s4dKpX

— BreakingNNow (@BreakingNNow) August 22, 2018