Napad u Oslu namjeran, povrijeđeno pet osoba

Naoružani muškarac, koji je ukrao ambulantna kola u sjevernom delu Osla, lakše je povrijedio pet osoba, uključujući dvije bebe, saopštile su norveška policija i zdravstveni zvaničnici, ističući da se izgleda radi o namjernom pokušaju napada na pješake.

<<<Oslo: Napadač se ukradenim kolima hitne pomoći zaletio u prolaznike, povrijeđene dvije bebe<<<

Muškarac je uhapšen nakon što je policija pucala u kola, a policija navodi da on nije zadobio ozbiljne povrede, prenosi Rojters.

Istražitelj Grete Lir Metid rekao je da je uhapšena i jedna 25. godišnja žena, dodaje AP.

Oboje su poznati policiji, rekao je on, ali policiija nije identifikovala napadača.

U ambulantnim kolima, policija je pronašla izraelsko automatsko oružje “uzi”, sačmaricu i “veliku količinu” narkotika.

Just confirmed: The Oslo police are ordering the mobilization of special forces after a possible terror attack on Thorshov.

Several helicopters are over the city. One man arrested, one woman on the loos.

The perpetrators was wearing bulletproof vest`s and camouflage clothing. pic.twitter.com/CZkbR2JQGW

— Oskar Aanmoen 🇳🇴 (@OAanmoen) October 22, 2019