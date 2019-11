Napadač sa Londonskog mosta bio optužen za terorizam

Britanska policija identifikovala je napadača koji je juče nožem ubio dvoje ljudi na Londonskom mostu kao 28-godišnjeg Usmana Kana, koji je 2012. godine bio optužen za terorizam, a prošle godine pušten na uslovnu slobodu.

<<<Kraj opsade u Londonu: Troje mrtvih, britanska policija ranila napadača<<<

“Ta osoba je poznata vlastima, s obzirom na to da je već optužena za krivično djelo terorizam. On je uslovno pušten iz zatvora u decembru 2018. godine, a ključna stavka u istrazi je da ustanovimo kako je izveo ovaj napad”, rekao je šef antiterorističke policijske službe Nil Bazu, prenosi Tanjug.

Man who carried out stabbing attack at London Bridge named as 28-year-old Usman Khan, a former prisoner convicted of a terrorism offence https://t.co/jLKOQhuwLw pic.twitter.com/XsmZexCmBp

Bazu je kazao da je osumnjičeni koga je policija ubila nosio lažni prsluk sa eksplozivom.

Londonski Tajms prenio je da je Kan bio pušten na uslovnu slobodu pošto je pristao da nosi elektronsku napravu za praćenje zatvorenika.

Dvije osobe su juče ubijene u napadu nožem u blizini Londonskog mosta, a zatim je ubijen i napadač na koga je policija pucala, a u napadu su povrijeđene dvije žene, koje su zadržane u bolnici.

Britanski premijer Boris Džonson izjavio je, nakon što je objavljeno da je napadač bio osuđen za terorizam, da je potrebno pooštriti sudske presude za zločine povezane s terorizmom.

“Greška je dopustiti ozbiljnim i nasilnim kriminalcima da rano izađu iz zatvora i veoma je bitno da se od toga odviknemo i da pooštrimo odgovarajuće presude za opasne kriminalce, pogotovo za teroriste”, rekao je Džonson.

Good vs. Evil:

Man on right is #UsmanKhan, the Islamic terrorist who murdered two people in #LondonBridge attack.

Man on left is a true #hero, who ran through traffic, jumped a partition to tackle the terrorist & disarm him, obviously not knowing that the suicide vest was fake. pic.twitter.com/uMAEUM4Ol7

— Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) November 30, 2019