Naručila šampon, stiglo joj 20 američkih pasoša

Mičel iz Londona nije mogla da vjeruje svojim očima kada je otvorila paket koji joj je stigao brzom poštom i umjesto šampona koji je naručila putem interneta ugledala 20 novih američkih pasoša.

Odmah je pozvala policiju koja joj je rekla da ih baci u smeće, ali je potom viši policijski službenik preuzeo razgovor i kazao da to ne čini. Potom je pozvala Ambasadu SAD-a.

