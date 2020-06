NATO proglasio Ukrajinu partnerom sa proširenim mogućnostima

NATO je proglasio Ukrajinu za partnera sa proširenim mogućnostima, saopštila je danas portparolka tog saveza Oana Lungesku.

NATO, istakla je, tom odlukom priznaje snažan doprinos Ukrajine misijama Alijanse, a priznanje statusa Kijeva pokazuje nastavak posvećenosti NATO-a partnerstvu, uprkos pandemiji Kovid-19.

“Ukrajina će kao partner sa proširenim mogućnostima imati koristi od prilika da pomogne da se održi takav doprinos. To uključuje pristup programima i vježbama interoperabilnosti i veću razmjenu informacija, uključujući naučene lekcije”, dodala je Lungesku.

