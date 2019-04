Netanjahu već razmišlja o šestom mandatu: Služiću dok me javnost želi

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu diskutovao je o mogućnosti da šesti put bude premijer, iako još nije osigurao da peti put bude na toj funkciji, jer bi tek trebalo da obrazuje vladajuću koaliciju.

Obraćajući se novinarima nakon što je 120 članova novog 21. izraelskog parlamenta, Kneseta, svečano položilo zakletvu, tri nedjelje poslije izbora, Netanjahu je rekao da još jedan mandat zavisi od izraelskih glasača.

“Sve dok javnost želi da nastavim da je služim i sve dok sam u stanju da služim ja ću služiti”, rekao je Netanjahu, prenose izraelski mediji.

Njemu je 17. aprila predsjednik Izraela Ruven Rivlin povjerio zadatak da obrazuje novu vladu poslije prijevremenih izbora 9. aprila na kojima je pobijedio desničarski blok.

Netanjahu je sada na putu da po broju godina na funkciji pretekne prvog izraelskog premijera, oca nacije Davida Ben Guriona koji je bio na čelu vlade 13 godina i 127 dana.

Ukoliko Netanjahu bude premijer do kraja narednog mandata onda će to trajati do isteka 2023. godine.

Šezdesetdevetogodišnji Netanjahu je bez prekida na vlasti od 2009. godine, a prije toga je bio premijer od 1996. do 1999. godine.

Netanjahuova konzervativna partija Likud u novom Knesetu ima 35 poslanika, isto kao glavni rivali na izborima savez partija centra Plavo-bijelo.

On ima na raspolaganju 28 dana da postigne dogovor sa svojim partnerima, a taj rok može da produži za još dvije nedjelje.

Zajedno sa svojim pristalicama, desničarima, nacionalistima i ultraortodoksnim vjerskim partijama on ima većinu od 65 poslanika, ali pregovori o koaliciji “ne teku lako”, kako je danas rekao.

U novom parlamentu je ukupno 11 partija, uključujući i arapske sa 10 poslanika.