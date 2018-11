Nevrijeme u Italiji odnijelo 30 života

U Italiji broj žrtava nevremena koje na Apeninskom poluostrvu odnosi živote već nedjelju dana porastao na 30, od čega je 12 poginulih na Siciliji.

Agencija Ansa navodi da je među žrtvama na tom ostrvu devet članova dvije porodice, uključujući dvoje djece i adolescenta, koji su tokom nevremena ostali zarobljeni u maloj nelegalnoj izgrađenoj kući u Kasteldači na području Palerma, sagrađenu tik uz potok Miliču koji je i ranije izazivao poplave.

Italijanska agencija za civilnu zaštitu saopštila je da je u petak u udaru groma na Sardiniji poginuo turista iz Njemačke.

Kako prenosi Rojters, još jedna osoba, koju je prije nekoliko dana udario grom, preminula je u bolnici.

