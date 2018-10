Nevrijeme u Italiji, Rim pod vodom

Nevrijeme praćeno obilnim padavinama i gradom, pogodilo je Italiju, a u pojedinim djelovima Rima putevi su se zabijeljeli kao da je pao snijeg.

Udruženje poljoprivrednika je objavilo da je nevrijeme prošle noći nanijelo višemilionsku štetu.

Nevrijeme praćeno gradom je, kako su ukazali, vremenska nepogoda od koje se najviše strahuje u ovo doba godine jer može da za samo nekoliko minuta uništi cjelokupnu godišnju ljetinu, prenijela je agencija Ansa.

What a night in #Rome…Violent storm causes widespread flooding in Rome! Unexpectedly heavy showers of #rain and hailstones led to commuter chaos, causing some motorists to abandon their semi-submerged cars on flooded roads. #Weather #Hailstorm #Storm pic.twitter.com/iCW3aZec66

— Marco (WCN News) (@meteorologo777) October 22, 2018