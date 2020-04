Njemački ljekari goli protestuju zbog nedostatka zaštitne opreme

Njemački ljekari objavili su na internetu fotografije na kojima su goli u znak protesta zbog nedostatka maski i rukavica, čime su izloženi pojačanom riziku zaraze koronavirusom.

Gole slike medicinskih radnika koji su knjigama i cvijećem pokrili intimne dijelove tijela su poruka političarima da ljekarima, medicinskim sestrama i braći osiguraju dovoljno zaštitne opreme.

“Naučila sam da ušivam rane, zar bi sada trebalo da znam da šijem maske”, piše na transparentu koji je nosila jedna ljekarka.

Sa 156.000 potvrđenih slučajeva i 5900 umrlih od Kovida-19, Njemačka se s pandemijom nosi mnogo bolje od SAD-a, Italije, Španije i Francuske. Ali, kao i te zemlje, pati od nedostatka lične zaštitne opreme.

Thank you for mentioning us ⁦@guardian⁩, even though the situation for British doctors is even harder. Doctors’ solidarity! We will miss you! #NoBrexit #blankebedenken #hausärztinnensindda #corona https://t.co/7S0Ke4VdZ1

— Blanke Bedenken (@BlankeBedenken) April 27, 2020