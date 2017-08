Nove optužbe na račun Rusije stižu iz NATO

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg optužio je Rusiju da “ugrožava stabilnost i bezbjednost u Evropi svojim agresivnim ponašanjem”.

“Mi smo aktivno sarađivali kako bismo izgradili strateško partnerstvo sa Rusijom poslije perioda Hladnog rata. Međutim, agresivno ponašanje Rusije je narušilo stabilnost i bezbednost u Evropi”, rekao je Stoltenberg na konferenciji o odbrani i miru u Italiji, prenosi AFP.

Stoltenberg je naveo da ruska “ilegalna aneksija Krima” predstavlja “prvi slučaj da je poslije Drugog svjetskog rata neka evropska zemlja uzela silom teritoriju druge zemlje”.

“Rusija nastavlja da destabilizuje istočnu Ukrajinu. To je konflitk u kojem je gotovo 10.000 Ukrajinaca ubijeno i to je u ogromnoj mjeri promijenilo bezbjednosni kontekst”, kazao je on.

Šef NATO je, ipak, dodao da on ne želi konfrontaciju sa Rusijom i da snažno vjeruje u dijalog. On je takođe kazao da će NATO poslati dva posmatrača da prisustvuju zajedničkoj vojnoj vježbi Rusije i Belorusije “Zapad 17”, nakon što ih je Minsk pozvao, prenosi AP .

Vojna vježba “Zapad 17” održaće se od 14. do 20. septembra na teritoriji Bjelorusije, a dolazi u vrijeme zategnutih odnosa između Rusije i SAD.

Prethodno je američki ministar odbrane, koji je boravio u Kijevu, izjavio da Rusija nasilno želi da prekraja granice, zbog čega predsjednik SAD razmišlja ozbiljno da u Ukrajinu pošalje veću količinu oružja.