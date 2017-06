Novi napad u Londonu: Tri žene izbole vaspitačicu uz povike „Alah, Alah“

Kerien Stivens koja vodi jaslice “Little Diamonds” u Londonu izjavila je kako je jedna od njenih vaspitačica jutros pretučena i izbodena na putu do posla. Prema njenim riječima, to su učinile tri žene uz povike “Alah, Alah!”

Žrtva je išla pješke ka poslu, sjevernim dijelom Londona, kada je naletjela na tri djevojke azijatskog poroijekla. Napadnuta je s leđa oko 9.30 i isječena je svuda po tijelu. Policija traži osumnjičene, ali ovaj slučaj ne tretira kao teroristički napad,prenosi San.

