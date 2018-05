Oluja u Njemačkoj: Voda ruši zgrade i nosi ljude, prijeti tornado

Danas poslijepodne zapad Njemačke je pogodila strašna oluja, a najgore je bilo u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

Snimci s tog područja prikazuju haos koji je nastao na ulicama. Obilna kiša ih je pretvorila u rijeke, koje su nosile sve pred sobom, pa čak i ljude.

Thank you Silvin, footage from #Wuppertal, #Germany #Deutschland where multipe Level 3 Alerts are in effect at this time, more #storms & much #rain to come! 6/30 #eustorm https://t.co/Yze89nXbnF pic.twitter.com/klXrTyoMFy

— #eustorm (@EUStormMap) May 29, 2018