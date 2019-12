Ona je najmlađi premijer u istoriji Finske

Finska Socijaldemokratska stranka, koja predvodi koalicionu vladu sastavljenu od pet partija, izabrala je ministarku saobraćaja Sanu Marin za novog premijera, koja će tu funkciju sljedeće nedjelje preuzeti posle ostavke Antija Rinea.

Marin će sa 34 godine biti najmlađi premijer Finske, napominje Rojters.

Finland’s government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8

— Tuomas Niskakangas (@TNiskakangas) December 8, 2019