Ova fotografija sa protesta obišla je svijet, pročitajte zašto

Fotografija s protesta u Londonu, na kojoj Afroamerikanac, jedan od učesnika demonstracija “Crni životi su važni”, nosi povrijeđenog bijelca, obišla je svijet.

Afroamerikanac koji je nosio povrijeđenog belca kroz masu bijesnih demonstranata rekao je za CNN da je to učinio kako bi izbjegao katastrofu.

The image of a black man carrying an injured white man to safety amid clashes between right-wing supporters and anti-racist protestors has gone viral. I talked to Patrick Hutchinson about the story behind the picture https://t.co/URoDLbFuqN

— Salma Abdelaziz (@SalmaCNN) June 15, 2020