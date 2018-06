Ovako će nakon Brexita izgledati raspodjela mandata u EP

Za nešto manje od godinu, biće organizovani izbori za Evropski parlament.

The European Parliament’s composition of max 751 MEPs and the distribution of their seats will soon have to be rearranged https://t.co/jM0ErERJuK @RCorbettMEP @libertarofuturo @mercedesbresso @FMCastaldo @Chrysogonos_K #MEPs pic.twitter.com/TkKl6rI0rT

— EP Research Service (@EP_ThinkTank) June 13, 2018