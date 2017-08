Ovo je najkraći let na svijetu: Traje svega 90 sekundi

Na vrhu Škotske, stanovnici i posjetioci mogu doživjeti najkraći let na svijetu, koji u prosjeku traje svega 90 sekundi.

Put od Vestreja do Orkni ostrva je dugačak svega 2.74 kilometara, a najkraći zabilježen let je trajao 47 sekundi, tokom najboljih mogućih vremenskih uslova, prenosi Telegraph.

Ovo kratko putovanje je dostupno posljednjih 50 godina, a na let u avionu sa osam mjesta se može poći u bilo koje doba godine.

Belize je dom jednom od najkraćih letova na svijetu, koji pokriva 3.86 kilometara, tačnije, distancu od Kej Kolkera do Kej Čapela. Put traje 2 minuta.

Dok Škotska sada nosi titulu zemlje sa najkraćim letom, austrijska kompanija People’s Air Group je nekada prodavala karte za najkraći internacionalni let, od Švajcarske do Njemačke, koji je trajao nekih osam minuta. Let je otkazan ranije ove godine zbog slabe prodaje i visokih cijena održavanja.