Policajka teže povrijeđena, sudarila se sa semaforom

Na protestima povodom smrti Afroamerikanca Džordža Flojda u Londonu, povrijeđeno je deset policajaca, a jedna policajka je hospitalizovana nakon što se jašući konja sudarila sa semaforom.

Nakon što je udarila u semafor, policajka je pala sa konja i ostala nepomično da leži na ulici.

Ouch! A mounted police officer was thrown from their horse during today's #BlackLivesMatter solidarity protest in London. pic.twitter.com/0rNSmRIzvI

— Minh Ngo (@minhtngo) June 7, 2020