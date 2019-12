Policija u Parizu ubila muškarca koji je prijetio hladnim oružjem

Policija u Parizu ubila je danas muškarca koji je prijetio hladnim oružjem u poslovnoj četvrti na periferiji glavnog grada, saopštile su francuske vlasti.

Muškarac čiji identitet ni motiv napada nisu utvrđeni, pogođen je u grudi i butinu, naveli su policijski izvori, dok je tužilaštvo saopštilo da je napadač ubijen.

Niko od policajaca i građana nije povrijeđen.

Policija je danas na Tviteru upozorila građane da izbjegavaju tu četvrt, gdje je muškarac policajcima prijetio hladnim oružjem.

#France: Knife-wielding man shot after threatening #Paris police, telling them he wanted to kill themhttps://t.co/r9MfopuA22 pic.twitter.com/bgC9izAbaF

— RT (@RT_com) December 13, 2019