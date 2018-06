Poruka za SAD: Prijeti nepopravljiva šteta, svijet nije bokserski ring

Njemački predsjednik Frank-Valter Štajnmajer izrazio je zabrinutost da bi odnosi Evrope sa Sjedinjenim Američkim Državama mogli da pretrpe “nepopravljivu štetu”.

On je pozvao Vašington da na svijet ne gleda kao na bokserki ring “u kojem se svako bori protiv svakog”.

Štajnmajer je to poručio nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trampa da uvede tarife na metal koji SAD uvoze iz EU, ali i nakon Trampovih kritika na račun njemačkog političkog rukovodstva, prenosi Rojters.

“Manje me brine budućnost američke demokratije nego budućnost našeg transatlantskog partnerstva”, rekao je predsjednik Njemačke – koji je u dva mandata bio ministar spoljnih poslova – u tekstu pripremljenog govora koji će održati u Los Anđelesu, navodi britanska agencija.

Štajnmajer naglašava da bi “šteta nanijeta današnjim šokom mogla da bude dublja, dugororočna i, prije svega, nepopravljiva”.

“Vjerujem da su Americi potrebni partneri… Ali, Amerika takvo partnerstvo može da prepozna samo ako “Zapad” vidi više kao mjesto u svijetu nego kao bokserski ring u kojem se svako bori protiv svakog”, zaključio je njemački predsjednik.

Tramp je, inače, juče kritikovao Njemačku, gdje je koalicija na čelu sa kancelarkom Angelom Merkel “u škripcu” zbog imigracione politike.

On je, naime na Tviteru napisao da se “njemački građani okreću protiv svog rukovodstva jer migracija trese ionako slabu koaliciju u Berlinu”.

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2018