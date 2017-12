Poslije dvije godine borbe preminula Ruskinja koja je brutalno silovana

Ruskinja Ana Barmina (33), preminula je nakon dvije godine borbe sa povredama koje joj je nanio Gizar Zijangarev, javlja “Dejli mejl”.

Zijangarev je Barminu prvo napao nožem i pesnicama, da bi je potom odvukao do žbunja gdje ju je silovao slomljenom granom drveta. Doktori su napomenuli da su joj brutalnim zločinom povrijeđeni svi unutrašnji organi, zbog čega je doživjela srčani udar i pala u komu. Nakon skoro godinu dana ona je povratila svijest, ali ne i sposobnost govora. Izgubila je oko 30 kilograma i nikada nije izašla iz bolnice.

Barmina je bila jedna od četiri žene koje je Zijangarev silovao prve nedjelje kada je pušten iz zatvora gdje je služio kaznu za prethodne seksualne napade u kojima su mu žrtve bile komšinica i maloljetna djevojčica.

Nakon brutalnog zločina on je Barmini ukrao laptop, mobilni telefon i novac čija je vrijednost izračunata na 745 funti.

Porodica preminule djevojke izrazila je nezadovoljstvo presudom suda na osnovu koje je Zijangarevu smanjena propisana rekordna robija od 23 godine. Barminina majka Natalija ga je nazvala “nehumanim čudovištem” i zahtijevala smrtnu kaznu, a pripadnici policije su naveli da nikada nisu vidjeli tako brutalan i surov napad. Ipak, sud je odlučio da mu robiju umanji za jedan mjesec.

Woman dies from her injuries two years after being raped 'with a broken tree branch' in barbaric sex attack https://t.co/YvNggE2omu

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2017