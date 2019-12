Požar na jedinom ruskom nosaču aviona, povrijeđeno 10 osoba

U požaru koji je danas izbio na jedinom ruskom nosaču aviona “Admiral Kuznjecov” povrijeđeno je 10 osoba, od kojih je sedam i dalje na intenzivnoj njezi, javile su ruske agencije, pozivajući se na neimenovane zvaničnike.

Zvaničnici Sjeverne flote Vojske Rusije izjavili su ranije danas da su dvije osobe povrijeđene u požaru na brodu “Admiral Kuznjecov” prije nego što je obuzdan.

Odjeljenje ruskog Ministarstva za vanredne situacije u Murmansku, na sjeveru zemlje, gdje je brod usidren od aprila 2018. radi remonta, odbilo je da saopšti broj povrijeđenih u telefonskom razgovoru s Asošiejted presom.

Bloomberg:

Russia’s Only Aircraft Carrier Stricken by Fire in Latest Mishaphttps://t.co/CW0fLxVAH7

Looks like business as usual. pic.twitter.com/MqqVoi6de0

— Dan Beucke (@DanBeucke) December 12, 2019