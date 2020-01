Požar u njemačkom zoo vrtu, stradale desetine majmuna

Više desetina majmuna iz zoo vrta u Krefeldu u zapadnoj Njemačkoj stradalo je u požaru koji je izbio u njihovoj kućici, saopštila je uprava tog zoo vrta.

Lokalna policija je saopštila da je požar vjerovatno izazvan letjećim kineskim papirnim lampionima. Tri lampiona su pronađena u tom kompleksu.

“Naša najgora strahovanja su se obistinila”, piše na Fejsbuk stranici zoo vrta. Prema navodima lokalne policije najmanje 30 majmuna je stradalo.

U kućici su bili smješteni orangutani, šimpanze i drugi majmuni. Samo su dvije šimpanze preživjele, kao i porodica gorila smještena u susjednoj zgradi.

A fire burned down a monkey refuge in Germany on New Year’s Eve, killing 30 rare chimpanzees, orangutans and other animals. 2 chimpanzees survived, says the zoo.

Officials are reportedly investigating if fireworks may have caused the fire. pic.twitter.com/CUKouTlsuq

— AJ+ (@ajplus) January 1, 2020