Praznični ukrasi sa slikama Aušvica podigli buru na internetu

Predstavnici muzeja Aušvic oglasili su se na Tviteru reagujući na prodaju prazničnih poklona sa Aušvicom kao temom. Suveniri u vidu otvarača za flaše i ukrasa za jelku pojavili su se na poznatoj platformi za onlajn prodaju Amazon.

“Prodaja „božićnih ukrasa“ sa slikama Aušvica ne djeluje prikladno. Aušvic na otvaraču za boce prilično je uznemirujuć. Molimo Amazon da ukloni ove stvari”, zamoli su predstavnici muzeja na Tviteru.

U komentarima na ovu objavu brojni su komentari podrške koji se takođe zalažu za povlačenje iz prodaje.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019