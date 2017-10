Predsjednik Grčke: Albanija sebi potkopava put u EU zbog Kosova

Predsjednik Grčke Prokopios Pavlopulos izjavio da Albanija potkopava sopstveni proces pristupanja EU zbog svojih stavovao Kosovu.

On je ujedno poručio da Grčka neće ostati “skrštenih ruku” pred takvim postupcima.

Pavlopulos je poruku Albaniji uputio sa ostrva Krf, gdje je prisustvovao komemoraciji u čast prvog guvernera moderne Grčke Joanisu Kapodistrijasu, prenosi ANA.

“Joanis Kapodistrijas je model velikog lidera ne samo za Grčku, već i za cijelu Evropu. Model koji, između ostalog, ima dvije karakteristike: viziju i puno poštovanje međunarodnog prava. To inspiriše nas Grke, ali bi trebalo da inspiriše i one koji imaju ambicije da se pridruže EU, a to naročito važi za našeg susjeda Albaniju”, rekao je grčki predsjednik.

On je Albaniju opisao kao prijateljsku zemlju sa kojom je Grčka uvijek bila u dobrim odnosima i čiji put ka EU podržava. “Međutim, stavovi međunarodnog oportunizma kao što su oni za koje primjećujemo da se u posljednje vrijeme razvijaju između Tirane i Prištine, nažalost podrivaju (albanski) kurs pristupanja”, istakao je Pavlopulos, ukazavši da je Albanija za to odgovorna.

“Mi nećemo ostati skrštenih ruku pred takvim stavovima. To dugujemo Grčkoj i Evropi”, poručio je grčki predsjednik, prenosi grčka agencija.

Pavlopulos je sa Krfa uputio poruku Albaniji, povodom, kako kaže, uzurpacije imovine grčke nacionalne manjine u mjestu Saranda, gdje albanske vlasti ilegalno ruše njihovu imovinu, ali i povodom najave saradnje Prištine i Tirane, navodi RTS.

Grčki predsjednik poručuje da takve međunarodne aktivnosti predstavljaju grubo kršenje međunarodnih i ljudskih prava, prava manjina i svojine.