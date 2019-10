Propao Džonsonov plan, Bregzit se odlaže za 31. januar?

Britanski parlament podržao je prijedlog Borisa Džonsona o Bregzitu.

Za njegov zakon glasalo je 329 članova parlamenta, dok je 299 njih bilo protiv. No, da bi zakon bio usvojen, treba proći još nekoliko čitanja sljedećih dana.

No, uskoro je došlo do preokreta. Naime, odbijen je Džonsonov plan čitanja do kraja sedmice. Njegov plan je bio da sve rasprave i amandmani oko pomenutog zakona budu gotovi do četvrtka.

No, članovi parlamenta odbili su njegov vremenski raspored.

Zakon za koji se večeras glasalo je objavljen u ponedjeljak i ima 115 stranica. Opozicioni poslanici upozorili su da parlamentu, u normalnim okolnostima, treba najmanje deset dana da se usvoje slični zakoni. Tu je nastao glavni spor, a Džonson je želio da se sve riješi u tri dana – od ponedjeljka, kad je prijedlog zakona predat članovima parlamenta, do četvrtka.

Džonson: Očekuje se odluka EU o odlaganju Bregzita

Džonson je, nakon što je Parlament odbacio Vladin predlog rokovnika za debatu, saopštio da je odlučio da suspenduje razmatranje sporazuma o Bregzitu u britanskom parlamentu.

Kako je dodao, očekuje se odluka EU o eventualnom novom odlaganju Bregzita, prenose agencije.

Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk savjetuje se večeras sa liderima 27 članica EU o zahtjevu za odlaganje izlaska Velike Britanije iz EU, izjavila je njegova predstavnica za medije, prenosi Beta.

“Predsjednik Evropskog savjeta se konsultuje sa liderima EU o zahtjevu koji je podnela Velika Britanija za produženje roka, da bi se njen izlazak iz EU odložio za 31. januar 2020. godine”, objavila je Mina Andrejeva na Tviteru poslije odbijanja britanskih poslanika da ubrzaju razmatranje sporazuma o Bregzitu, što je tražila Džonsonova vlada.