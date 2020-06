Protest zdravstvenih radnika u Parizu, policija ispalila suzavac

Francuski policajci ispalili su suzavac na učesnike demonstracija zdravstvenih radnika u Parizu, javio je reporter Rojtersa.

Policija u oblasti Pariza objavila je na Tviteru video-snimke na kojima se vide maskirani demonstranti kako prevrću automobil i gađaju policajce kamenjem.

“Nasilne grupe pokušavaju da ometaju mirne demonstracije zdravstvenih radnika”, navodi se u objavama policije.

French riot police receive projectiles during clashes with demonstrators following a protest against government policies and demand better employment conditions for hospital workers in Paris, France. 📷 epa-efe / Yoan Valat#protests #parisprotests #epaphotos #photojournalism pic.twitter.com/qd39VgtBej

— european pressphoto agency (@epaphotos) June 16, 2020