Protesti u Londonu nakon Džonsonove ubjedljive pobjede

Juče su u Velikoj Britaniji održani izbori na kojima su ubjedljivo pobijedili Boris Džonson i njegova Konzervativna stranka.

<<<Džonson: Sprovešćemo Bregzit, nema više ako, ali i možda<<<

Već danas su se ispred njegove kancelarije okupili demonstrantii. Tamo uzvikuju: “Nisi moj premijer” te “Izbjeglice su dobrodošle”.

Antifa are rioting in London in response to the election results giving Conservatives a huge electoral win. It’s like what I saw in Portland in November 2016. pic.twitter.com/xeRfkPCGnA

— Andy Ngo (@MrAndyNgo) December 13, 2019