Protesti u Ukrajini, demonstranti traže smjenu Porošenka

Nekoliko hiljada pristalica bivšeg gruzijskog predsjednika Mihaila Sakašvilija izašlo je na ulice ukrajinske prijestonice Kijeva tražeći smjenu predsjednika Petra Porošenka.

Procjenjuje se da je u protestima u centru grada učestvovalo oko 2.500 hiljade ljudi, a bilo je raspoređeno oko 3.000 policajaca.

U isto vrijeme se stotine demonstranata okupilo u gradovima širom zemlje.

Na proteste je pozvao Sakašvili, koji je optužen da je želio da izvede državni udar zbog čega mu je prošlog ljeta oduzeto ukrajinsko državljanstvo, a prošle nedjelje je protjeran u Poljsku.

Sakašvili, predsjednik Gruzije devet godina do 2013. godine, preselio se u Ukrajinu nakon tamošnjeg ustanka i bio je guverner Odese od 2015. do 2016. godine. Napustio je to mjesto nakon svađe sa Porošenkom.

Sakašvili optužuje ukrajinske vlasti za vrlo raširenu korupciju.