Projekcije: Torijevci prvi uz “veliki udarac”

Prema prvim projekcijama Konzervativna partija Tereze Mej osvojiće najviše glasova na vanrednim parlamentarnim izborima u Britaniji, ali će izgubiti većinu.

Will Theresa May quit? PM's gamble set to backfire after shock exit poll https://t.co/B2dYdRWGqZ pic.twitter.com/aLSioCa9ke — Daily Mirror (@DailyMirror) June 8, 2017

Kako se navodi, konzervativcima će pripasti 314 od 650 mjesta u parlamentu, dok će laburisti Džeremija Korbina osvojiti 266.

.@lewis_goodall says this is "the biggest rebuff and rejection from the electorate you can imagine" following #GE2017 exit poll result pic.twitter.com/0hX0pavfp6 — Sky News (@SkyNews) June 8, 2017

AP piše da je predviđeni gubitak mjesta u parlamentu veliki udarac za Terezu Mej koja je raspisala izbore da bi povećala svoju prednost u odnosu na ostale partije.

Osim toga, predviđa se da će Škotska nacionalna partija uzeti 34 mesta u parlamentu koja bi tako takođe pretpela veliki udarac, a Liberal-demokrate partija Tima Ferona 14.

Jeremy Corbyn could become PM – Shock exit poll suggestshttps://t.co/HmAYAvXKBL pic.twitter.com/MYJxWfE49D — Daily Star (@Daily_Star) June 8, 2017

Biračka mjesta na vanrednim parlamentarnim izborima u Britaniji zatvorena su u 22h, a prvi zvanični rezultati očekuju se tokom noći.

U prethodnom sazivu, konzervativci su imali 330 poslanika, laburisti 229, Škotska partija 54, a liberaldemokrate devet.

The exit poll says it could be a hung Parliament and everyone is saying it's a disaster for Theresa May https://t.co/Uh7eXoxHwL — The Independent (@Independent) June 8, 2017

Tokom glasanja došlo je do manjeg incidenta kada su se fotografi i snimatelji borili za što bolju poziciju.

Na društvenim mrežama tokom glasanja objavljena je i fotografija kojom je komičar i glumac Dejvid Šnajder apelovao na mlade ljude da izađu da glasaju. Kako kaže, sakrio je određene stvari na izbornim mjestima i da bi ih našli moraju da izađu i glasaju. Među sakrivenim stvarima su, između ostalog, jednorog, “veoma rijedak pokemon” i nova sezona Igre prijestola.

Young people. I’ve hidden some things in polling stations around the UK. If you haven’t voted, go there now, see what you can find. And vote pic.twitter.com/K7PaU3jHfG — David Schneider (@davidschneider) June 8, 2017

Pravo glasa imali su punoljetni Britanci, zatim državljani Republike Irske i zemalja Komonvelta, kao i Britanci i Irci iz Sjeverne Irske koji žive u inostranstvu, a koji su registrovani na biračkom spisku u Britaniji u posljednjih 15 godina.

Britance najviše zanima kako će nova garnitura na vlasti rješavati pitanja Bregzita, terorizma, nacionalne zdravstvene službe, imigracije i ekonomije.

Uoči glasanja, istraživanja javnog mnjenja pokazivala su da bi trka mogla biti znatno “tješnja” nego što je predviđano kada je Mej raspisala izbore prije šest nedjelja, ali i da njena pozicija premijerke – ostaje sigurna.

Međutim, pitanje je koliko se rezultatima anketa može vjerovati, s obzirom na to da su na prethodnim izborima održanim prije samo dvije godine, prognoze instituta za istraživanje javnog mnjenja bile prilično pogrešne, što je bio slučaj i godinu dana kasnije, prilikom referenduma o Bregzitu.

Kraljica Elizabeta Druga će nakon izbora, što je prije moguće, zatražiti od lidera partije koja ima najviše izgleda za objezbeđivanje većine u Donjem domu parlamenta, da postane premijer i formira novu administraciju.

Parlament će se 13. juna sastati da izabere svog novog predsjednika, a tada će i poslanici položiti zakletvu.

Kraljica će 19. juna zvanično proglasiti početak rada novog parlamenta, kada će pročitati program svoje vlade za predstojeću parlamentarnu godinu.

U sedmici koja počinje 19. juna, počeće i pregovori o Bregzitu.