Pućdemon: Prihvatili bismo “škotski” referendum

CNN-ov novinar Nik Robertsoen imao je ekskluzivni razgovor sa predsjednikom Katalonije Karlsom Pućdemonom.

Intervju dolazi u trenutku kada je španski premijer Marijano Rahoj zatražio od Pućdemona da u roku od pet dana pojasni da li je secesija pravno izvršena ili ne.

Ako jeste, Madrid prijeti aktviranjem člana 155 Ustava Španije, po kome bi centralne vlasti preuzele direktnu kontrolu nad pobunjenom pokrajinom.

CNN: Da li ste zabrinuti zbog toga što bi španska Vlada mogla da aktivira član 155 po kome biste mogli biti uhapšeni?

“Španska vlada nema razloga da se pozove na član 155 i to bi bila greška. Zabrinut sam da to mogu da učine, jer to ne bi pomoglo rešavanju sukoba. I šta bi značilo moje pritvaranje? Ja nijesam kriminalac, ja radim ono što moj parlament traži od mene. Moje pritvaranje bi bila strašna greška. Zatvor zbog političkih neslaganja”.

CNN: Šta je vaš suštinski uslov da biste prihvatili referendum koji bi bio prihvatljiv i za špansku vladu? Govorili ste o “škotskom scenariju”. Da li je takav referenduma prihvatljiv za Madrid?

“Naravno, spremni smo da prihvatimo referendum poput onog koji se održao u Škotskoj. Predlagali smo to i ranije, ali vrata su i dalje otvorena, naravno da je to dobar scenario. Ono što velika većina ljudi želi u Kataloniji i izvan nje. Spreman sam da radim na uslovima koji bi nam omogućili škotski scenario”.

CNN: Vaši kritičari u Kataloniji kažu da vi dijelite ljude i ugrožavate njihov posao.

“Moja odgovornost je očigledno da vodim računa o onom što se dešava i da se brinem kada stvari ne uspijevaju. Ali, problemi su pokrenuti policijskim nasiljem. Politički problemi se moraju riješiti u politici, ne s policijom”.

CNN: Zar nije na neki način ovo vaše političko samoubistvo, jer rizikujete da se koalicija za nezavisnost podeli? To bi bilo u korist premijera Rahoja.

“Vladajuća koalicija je čvrsta i vrlo ujedinjena. Druga stvar je podijeljena parlamentarna većina. Takođe nemam poseban interes da politički preživim. Moj interes je da preuzmem maksimalnu odgovornost i maksimalnu koherentnost i maksimalnu efikasnost s obzirom na cilj koji imamo”, zaključio je Pućdemon.