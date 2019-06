Pucnjava ispred džamije u Francuskoj, ranjene dvije osobe

Dvije osobe ranjene su danas u pucnjavi ispred džamije u francuskom gradu Brestu, saopštila je tamošnja policija, prenosi RT.

Tužilac Bresta Žan Filip Rekape kazao je da je napadač pucao na ljude koji su izlazili iz džamije.

#BREAKING: Shooting near mosque in French city of Brest reported, two injured pic.twitter.com/lsknEmhJmP

