Pucnjava u Moskvi, ranjeno dvoje ljudi

Dvije osobe su ranjene kada je nepoznati muškarac otvorio vatru u blizini Crvenog trga u Moskvi, a policija traga za napadačem, saopštila je pres-služba Gradske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za Moskvu.

“Oko 22.32 (po moskovskom vremenu) stiglo je saopštenje o sukobu na adresi Nikolska ulica 15. Prema prvim podacima, građani su se posvađali, nakon čega je jedan od njih najvjerovatnije iz vatrenog oružja ranio dvojicu građana i potom pobjegao”, rekao je dežurni policajac.

Shots Fired Near Red Square in Moscow, Two People Injured https://t.co/nZeilErZ1Q

— global news (@globnewsen) December 30, 2017