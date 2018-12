Pucnjava u Strazburu: Četiri osobe ubijene, 11 ranjeno

U pucnjavi u Strazburu večeras su ubijene četiri osobe, a deset ih je ranjeno, objavio je Reuters, pozivajući se na lokalne izvore i francuskog ministra unutrašnjih poslova Kristofa Kastanera.

Prema posljednjim informacijama, napadača je policija opkolila. On im je od ranije poznat.

Francuski mediji prenijeli su da se pucnjava začula u centru grada, u blizini božićnog bazara, koji svake godine privlači milione turista, te Trga Kleber nešto prije 20 sati i da je nakon toga nastao metež na ulici.

Part of Strasbourg city center evacuated because of shooter close to Christmas market. Soldiers we talked to mentioned five wounded. pic.twitter.com/fkgAgjxqVI

— Maximilian Hofmann (@maxhofmann) December 11, 2018