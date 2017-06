Putin otkrio porodičnu tajnu

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u intervjuu američkom režiseru Oliveru Stounu ispričao da već ima unuke.

On je ranije uvijek izbjegavao da govori o svojoj porodici.

Putin je odgovorio potvrdno i požalio se da nema dovoljno vremena da se igra sa njima.

Američki režiser Oliver Stoun predložio je korisnicima društvenih mreža da izaberu poster za film.

Tell me which poster you like better and why. pic.twitter.com/7gbUescaVt

— Oliver Stone (@TheOliverStone) June 9, 2017