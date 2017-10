Raskomadana novinarka-jedna u nizu žrtava milionera sa podmornice

Istraga o misterioznoj smrti švedske novinarke Kim Vol na podmornici danskog ekscentričnog naučnika Petera Madsena razvila se u jednu od bizarnijih priča našeg doba.

Takvu priču ne bi lako smislili ni majstori krimi žanra.

<<<Nađena glava švedske novinarke<<<

Nakon što je policija pronašla glavu ubijene novinarke i odrezane noge, mozaik njene smrti, ali vjerovatno i slagalicu čitavog niza drugih ubistava obezglavljenih i raskomadanih žena sve je bliži sudskom razjašnjenju.

Iza monstruoznih zločina vjerovatno stoji lik genijalnog inovatora i biznismena krajnje patološke karakterne strukture, dostojnog uloge glavnog negativca u nekom od filmova o Džejms Bondu.

Peter Madsen (46) slavio je biznis i plovio po svijetu sopstvenom podmornicom koju je sam konstruisao i izradio, a sredstva za izgradnju prikupio je kraudfanding kampanjom. Kim Vol je prije dva mjeseca, kao ekscentričnu i medijski zanimljivu figuru, došla da ga intervjuiše u podmornici, da bi potom netragom nestala.

Potopljena podmornica

Madsen se najprije držao priče da je novinarku nakon obavljenog intervjua iskrcao na kopno, no ubrzo je njen torzo pronađen kako pluta u moru. Podmornicu Nautilus je ugledni danski preduzetnik, dobročinitelj i vizionar u međuvremenu potopio, tvrdeći da je potonula zbog tehničkih kvarova, međutim, vjeruje se da je to uradio kako bi sakrio tragove zločina.

Druga verzija njegove odbrane glasila je da je Kim Vol stradala u nezgodi na podmornici, kad je poklopac udario u glavu, pa je on njeno tijelo potom prepustio moru.

Na obezglavljenom tijelu švedske novinarke otkriveno 15 ubodnih rana

Nije, međutim, davao nimalo suvisla objašnjenja na pitanje kako je torzo novinarke ostao bez glave i udova. Kad je obdukcijom ustanovljeno da je tijelo raskomadano oštrim sječivima, da ima čak 14 ubodnih rana po abdomenu i genitalijama, pa čak i šavove, Madsen je konačno optužen za ubistvo i zlostavljanje leša.

DNK žrtve pronađen je na mnogim dijelovima tijela uglednog filantropa, uključujući ogrebotine po licu i vratu. No, to je bio tek početak drame.

