Rat Rusa i Tvitera, Kosačev obrisao nalog u znak solidarnosti sa medijima

Predsjedavajući Komiteta za spoljne poslove ruskog Savjeta federacije Konstantin Kosačev izbrisao je nalog na Tviteru.

On je to uradio nakon odluke istoimene kompanije da ukloni reklame sa svih naloga koje na toj društvenoj mreži imaju televizija “Raša tudej” i agencija “Sputnjik”, prenosi TASS.

“Ja lično koristim Tviter i do sada sam računao na to da je ovaj sajt nezavisan. Sada vidim da je, kako djeluje, zavisan u pogledu djelovanja i da je izuzetno ispolitizovan. Zbog toga sam odlučio da se isključim sa Tvitera i izbrišem nalog koji tamo imam. Možete na to da gledate kao na znak solidarnosti prema RT i Sputnjiku, kako želite”, napisao je Kosačev na Tviteru.

TASS navodi da je sada više nemoguće pristupiti nalogu Kosačeva i da stoji natpis “ova stranica ne postoji”.

Odluka Tvitera o RT-u i Sputnjiku predstavlja još jedan agresivan korak upućen na blokiranje rada ruskih medija i rezultat je pritiska djela americkog establišmenta i obavještajnih službi, izjavila je sinoć portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

“Recipročne mjere će, naravno, uslijediti”, najavila je Zaharova za Sputnjik povodom odluke Tvitera da zabrani reklame sa naloga RT i Sputnjika.

Zaharova je naglasila da “ometanje rada ruskih medija, ukljucujući i one izvedene uz pomoć arsenala obavještajnih službi, ukazuju da SAD grubo krše međunarodne i domaće zakone koji garantuju slobodu govora”.

Prema njenim riječima, “pristupanje privatnih korporacija ovoj kampanji svjedoči o neviđenom napadu američkih bezbjednjaka na medije”.

Oglasila se i Ambasada Rusije u SAD povodom pomenutog događaja.

“Samo zamislite, Rusija će donijeti odluku da prekine oglašavanje na Tviteru u Rusiji”, naveo je na zvaničnoj stanici ambasade na Tviteru portparol ambasade Nikolaj Lahonjin.

Društvena mreža Tviter saopštila je ranije da je donijela odluku o zabrani reklama sa naloga ruskih medija RT i Sputnjik kao odgovor na, kako se navodi, nalaze američkih obaveštajnih službi da su ti mediji pokušali da šire lažne informacije tokom predsjedničkih izbora u SAD 2016. godine.