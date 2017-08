Rekonstrukcija: Gdje su išli i šta su radili teroristi mjesecima pred krvavi pir?

Policija u Kataloniji nastavlja da istražuje napade u Barseloni i Kambrilsu i još traži muškarca koji bi mogao da bude vozač kombija koji je u četvrtak pregazio prolaznike u ulici La Rambla ostavivši iza sebe 14 mrtvih i stotinak povrijeđenih, a u međuvremenu je na temelju prikupljenih podataka, službenih i neslužbenih, složena moguća slika onoga što se dogodilo na sjeveroistoku Španije.

Napad u Barseloni dogodio se oko 17 sati, ali se priprema odvijala duže vrijeme u jednoj kući u Alkanaru, katalonskom gradiću sa 9.500 stanovnika, smatra policija. Gradić se nalazi 170 kilometara od Barselone.

Grupa mladića, uglavnom marokanskog porijekla, boravila je tu nekoliko mjeseci ničim ne privlačeći pažnju. Sve do četvrtka u zoru. U noći sa srijede na četvrtak došlo je do velike eksplozije nakon koje se kuća urušila. Jedan podstanar je poginuo, a drugi, teško povrijeđen, bio je na samrti. Stigli su policija i vatrogasci nastojeći da izvuku tijela i raščiste prostor. Uslijedila je nova eksplozija koja je povrijedila šest policajaca i dvojicu vatrogasaca.

Ubrzo je u ruševini otkriveno tijelo još jednog podstanara. Policija je prvo pretpostavila da se tu nalazila tajna laboratorija droge. Tu je pretpostavku odbacila kada je u zaustavljenom kombiju na La Rambli, kojim su pregaženi prolaznici, pronašla dokumente dvojice podstanara. Tada je počela da sumnja da je kuća bila skrovište islamističke ćelije, sastavljene od najmanje deset osoba.

Mladići su u Alkanaru namjeravali da napune tri kombija eksplozivom i plinskim bocama, koje uglavnom u Španiji služe za grijanje vode. U kući su imali 105 narančastih butan boca. Vozila su unajmili od jedne kompanije, 177 kilometara od kuće.

Rukujući plinskim bocama, pripremajući ih kao eksplozivne naprave, slučajno su izazvali eksploziju. S obzirom da im je propao prvobitni plan odlučili su se za drugi, puno jednostavniji. U četvrtak ujutro policajci i vatrogasci bili su na zgarištu, a popodne je uslijedio napad praznim kombijem na prolaznike.

Bijeli kombi je ušao u Barselonu, išao ulicom Pelai, i skrenuo u La Ramblu kojom su kao i svakog dana šetale stotine turista uz prodavnice i kafiće. Vozač je ubrzao. Na putu dugom 600 metara rušio je prolaznike koji su uz urlike pokušavali da se sklone. Zaustavio je zatim kombi, istrčao i nestao u nekoj od povezanih ulica.

Iza sebe je ostavio 14 beživotnih tijela i 128 povrijeđenih. Nastala je panika. Policija je zatvorila obližnje ulice i postavila kontrolu na izlazu iz grada. Tablica kombija odvela je policiju do kompanije za iznajmljivanje vozila. U kombiju su pronašli dozvolu 28-godišnjeg Drisa Oukabira, francuskog državljanina rođenog u Maroku koji živi u katalonskom gradiću Ripol. Njegova fotografija objavljena je u brojnim medijima.

Ali, ubrzo nakon napada on se pojavio u policijskoj stanici u Ripolu tvrdeći da mu je dozvola ukradena. Zadržan je u pritvoru, a policija je krenula u potragu za njegovim 17-godišnjim bratom Mousom sumnjajući da je on uzeo dozvolu punoljetnog brata kako bi njome unajmio vozilo. Postao je glavni osumnjičeni za vožnju kombija po La Rambli.

Uskoro je pronađen drugi kombi u gradiću Vik, udaljenom 70 kilometara od Barselone. U 18.45 sati policija je već bila postavila kontrolne tačke na putevima na izlazu iz Barselone. Na dugoj ulici Diagonal, koja prolazi gradom, pojavio se automobil Ford Focus koji je policija namjeravala da zaustavi. Vozilo je međutim projurilo povrijedivši dvoje policajaca. Policija je pucala, ali Ford je projurio dalje.

Nakon 45 minuta automobil je otkriven deset kilometara izvan grada u mjestu Sant Džast Desvern. U autu je pronađeno tijelo ubijenog 34-godišnjeg Španca, koji nikada nije kažnjavan. Policija je na konferenciji za medije odbacila povezanost tog incidenta sa napadom u Barseloni. Kasnije, međutim, otkrivaju da je mladić ubijen nožem, a ne policijskim mecima.

Oko jedan sat noću crni masivni automobil Audi A3 ulazi na šetalište u primorskom gradiću Kambrilsu, udaljenom 100 kilometara južno od Barselone. U pokušaju ulaska na šetalište udara u policijski automobil i prevreće se na krov. Pritom je povrijeđen policajac. Četvorica mladića bježe u jednom pravcu a policajci ih ubijaju vatrenim oružjem. Peti mladić trči u suprotnom smjeru i nožem ranjava prolaznicu. Ona kasnije umire i postaje četrnesta smrtno stradala žrtva u dva napada. Policija i njega ubrzo ubija. Mladići su bili opasani lažnim eksplozivom i naoružani nožem, mačetom i sekirom. Policija malo dalje pronalazi treći unajmljeni kombi.

Nakon identifikacije tijela utvrđeno je da je jedan od ubijenih Mousa Oukabir. Mediji izvještavaju kako je vozač kombija s La Ramble ubijen.

Katalonska policija odbacuje tu tezu smatrajući da nije mogao doći tamo nakon napada kombijem u Barseloni. U Ripolu hapse još dvije osobe, pa ih je uz Mousinog brata troje uhapšenih u tom gradu. Priveden je i muškarac povrijeđen u eksploziji u Alkanaru. Policija je identifikovala ubijene u Kambrilsu i tvrdi da postoji islamistička ćelija od najmanje 12 članova. Petorica su ubijena u Kambrilsu, četvorica uhapšena, a dvojica poginula u eksploziji. Ostaje jedan na slobodi.

Mediji tvrde da je riječ o 22-godišnjem Marokancu. Policija ne spominje njegovo ime, a mediji nagađaju da je on vozač koji je nakon zaustavljanja kombija na Rambli, nestao u gužvi i ušao u podzemnu željeznicu. Odvezao se do posljednje stanice, izašao, i na parkiralištu oteo 34-godišnjeg vozača Forda. Videvši policiju na putu Diagonal projurio je i umakao njihovim mecima. Ubio je mladića, ostavio ga u autu deset kilometara od Barselone i pobjegao. To je samo pretpostavka i zasad se ne zna gdje je Aboujakoubu.

Španski ministar unutarnjih poslova ističe da je džihadistička ćelija potpuno uništena ali odmah zatim zvaničnik unutranjih poslova Katalonije tvrdi da nije uništena jer policija ne zna gdje se nalaze svi njeni članovi. Policija sada smatra kako je islamistička ćelija u Alkanaru pripremala napade eksplozivom u Barseloni, Viku i Kambrilsu gdje su pronađena tri kombija, ali kada im je propao taj plan krenuli su da gaze prolaznike vozilima. Prošle godine su u Nici i Berlinu izvršeni slični napadi kamionima.

Policija je u petak i subotu pretražila nekoliko stanova u Ripolu. U jednom je kao podstanar živeo Abdelbaki Es Sati koji je do prije mjesec i po kao imam vodio molitve. Policija ga traži pokušavajući da sazna da li je bio umiješan u napade. Satijev cimer je rekao kako je napustio stan u utorak rekavši kako putuje u Maroko gdje ima porodicu. Od tada ga nije vidio ni čuo. Policija sumnja da je imam uticao na mladiće stare između 17 i 34 godine. U njegovom stanu su pokušali da nađu dokumente i otiske, ali ne odbacuju mogućnost da je poginuo u eksploziji kuće u Alkanaru.

Osumnjičeni za napade nijrsu nisu imali dosijee zbog sličnih aktivnosti ili povezanosti sa terorizmom. U četvrtak je Islamska država, u saopštenju objavljenom preko svoje agencije AMAK, preuzela odgovornost za napad u Barseloni. Navedeno je da je cilj vojnika Islamske države bila zemlja koja učestvuje u međunarodnoj koaliciji predvođenoj Sjedinjenim Državama protiv kalifata uspostavljenog u Siriji i Iraku. Španija ima nekoliko stotina vojnika u Iraku koji obučavaju lokalne vojnike za borbu protiv Islamske države. Opak, španski vojnici ne učestvuju direktno u kopnenim akcijama.

Ovo je bio prvi napad u Španiji od 2004. godine, kada su u madridskoj podzemnoj željeznici poginule 192 osobe. Bombaški napad u Madridu najteži je napad na evropskom tlu pripisan džihadistima.

Od početka ove godine u Španiji je već uhapšena 51 osoba osumnjičena za pripadnost džihadističkim grupama, širenju poruka i regrutovanju članova od čega ih je 13 privedeno u Kataloniji. U ni jednom drugom dijelu zemlje nije privedeno toliko osoba pod tom sumnjom. Katalonija, na sjeveroistoku uz granicu sa Francuskom, jedna je od najbogatijih i turistički najposj ećenijih pokrajina Španije.