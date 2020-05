Rusija obilježila 9. maj bez vojne parade

Ujedinjena Rusija je “nepobjediva”, izjavio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin na obilježavanju 75 godina od kraja Drugog svjetskog rata.

“Znamo i čvrsto vjerujemo da smo nepobjedivi kada samo ujedinjeni”, rekao je Putin u kratkom govoru održanom pred planom na grobu neznanom junaku u blizini Kremlja.

Ruski predsjednik nije u govoru direktno pomenuo epidemiju korona virusa zbog koje ove godine nije održana velika vojna parada u Moskvi, kao što je običaj na dan obilježevanja kraja Drugog svjetskog rata.

Awesome scenes as Russia celebrates its #Victory75 and remembers the Soviet war dead. What can we learn?

1. USSR, CPSU(B) and Stalin had popular support of the people

2. The socialist system was stronger

3. Better to be friends than wage war on Russia

Let's learn from our past! pic.twitter.com/1QoEQY8tNb

— Workers Party of Britain (@WorkersPartyGB) May 9, 2020