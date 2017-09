Rusija podiže ogradu između Krima i Ukrajine

Rusija planira da podigne ogradu između Krima i Ukrajine, prenose ruski mediji.

Pogranična uprava Federalne službe bezbjednosti Rusije za Krim saopštila je da će na granici Krima i Ukrajine podići ogradu dugu 50 kilometara.

Kako se navodi u saopštenju, ograda će biti podignuta u interesu bezbjednosti Krima koji je Rusija anektirala 2014. godine.

Ograda će biti visoka 2,4 metra i njega gradnja će koštati više od tri miliona eura. Ispred i iza ograde biće postavljene “inženjerske prepreke”.

Radovi će biti završeni do 20. decembra.

Propisano je da konstrukcija ograde mora da bude otporna na složene klimatske uslove, uključujući vlažnost vazduha do 98 odsto i temperaturu do plus 65 stepeni.