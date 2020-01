Ruski avion prinudno sletio u Antaliju pa oštećen nakon grubog udarca o pistu

Putnički avion ruske aviokompanije Nordwind erlajns imao je danas poteškoća prilikom grubog prinudnog slijetanja na aerodrom u Antaliji, prenose svjetski mediji.

Piloti aviona Airbus A321-200 na letu iz Moskve zatražio je prinudno slijetanje na turski aerodorom zbog dima koji se pojavio u kabini. Slijetanje je bilo grubo i trup aviona je oštećen, navodi RT.

Nordwind Airbus A321 (VQ-BRS, built 2017) was substantially damaged in a hard landing at Antalya-Intl Airport (LTAI), Turkey. No injuries reported. The nosegear was rammed upward into the fuselage. Flight #NWS1801 came from Moscow-SVO. @AirportHaber https://t.co/OMhNcJ7diW pic.twitter.com/MTHkJEj0wt

— JACDEC (@JacdecNew) January 10, 2020