Šta je zapravo eksplodiralo na sjeveru Rusije i zašto svi paniče

Eksplozija koja se desila u četvrtak u vojnoj bazi u Arhangelovsku ima mnogo veće posljedice nego što se to isprva činilo. Sada je otkriveno šta je zapravo eksplodiralo za vrijeme testiranja, a otvaraju se i nova pitanja.

Naime, prva vijest je bila da su poginula dva vojnika prilikom testiranja raketnog motora na tečno gorivo. Zatim je rečeno da nema opasnosti od radijacije, ali je onda zabranjeno brodovima da plove u dijelu Bijelog mora blizu mjesta nesreće.

Sada su vlasti konačno priznale da je u nekom periodu nivo radijacije u okolini i obližnjem naselju Severodvinsk skočio, ali su rekle da je to prestalo i da je sada situacija bezbjedna, piše “Dejli mejl”.

Ipak, izvještaji o radijaciji su podigli paniku među lokalnim stanovništvom, koje je pojurilo u apoteke da kupe jod kako bi se zaštitili od nje.

Međutim, objavljeno je i da je broj žrtava veći nego što je prvobitno saopšteno.

“U eksploziji je tokom testova na vojnom poligonu u regionu Arhangelska 8. avgusta poginulo pet ljudi, radnika ‘Rosatoma'”, saopštila je “Rosatom”, državna korporacija za nuklearnu energiju.

U međuvremenu su objavljene i fotografije i snimci koji pokazuju kako ambulantna vozila navodno odvoze ljude sa opekotinama od radijacije.

Pojavio se i snimak na kojem se vidi kako povrijeđeni ljudi stižu u regionalnu bolnicu u Arhangelsku nakon eksplozije.

BREAKING: Locals in the Russian city of Severodvinsk have been told to take iodine tablets and stay indoor after massive explosion at nuclear test site days ago. Radiation levels have reportedly been detected. Residents only told an 'incident' took place. pic.twitter.com/Kdbcx5gM0I

— BNL NEWS (@BreakingNLive) August 8, 2019