Šta znamo o teroru u Barseloni i gdje je vozač?

Teroristički napad u Barseloni je odnio najmanje 12 života i ostavio niz nepoznanica sa kojima će se nadležni suočavati tokom noći.

Miran dan u katalonskoj prijestonici je pretvoren u pakao za nekoliko minuta, koliko je bijelom kombiju trebalo da u punoj brzini i “cik-cak“ vožnjom udari u sve što se ispred njega našlo.

Informacije koje su stizale do javnosti su u velikoj mjeri bile oprečne, od početne da je došlo i do talačke krize u jednom restoranu, do tačke da se ni ne nazire ko bi mogao da bude osumnjičen za upravljanje kombijem smrti.

Šta do sada znamo o terorističkom napadu u Barseloni: