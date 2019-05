Sudar brodova na Dunavu u Budimpešti, ima mrtvih

Najmanje sedmoro ljudi je poginulo, a više ih je nestalo kada se u sinoć u mađarskom glavnom gradu Budimpešti prevrnula turistički brod, izvijestila je mađarska državna televizija M1.

Nacionalna novinska agencija MTI navodi da je brod prevozio 34 osobe, uključujući posadu, uglavnom turiste iz Azije, navodno Južne Koreje.

UPDATE: 7 people dead and 21 missing after tour boat collides with another vessel and sinks in the Danube River in downtown Budapest https://t.co/1zYJDh7zWK

— Bloomberg (@business) May 30, 2019