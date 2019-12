Sukob separatista i policije ispred Nou Kampa, najmanje 46 povrijeđenih

Najmanje 46 osoba povrijeđeno je u sukobu policije i pristalice nezavisnosti Katolanije ispred stadiona Kamp Nou u Barsleoni dok se istovremeno igrao veliki fudbalski derbi između Barsleone i Real Madrida.

Oko pet hiljada katalonskih separatista okupilo se u blizini stadiona Nou Kamp uoči El klasika i blokiralo obližnju aveniju uprkos prisustvu jakih policijskih snaga.

Catalán Police (BRIMO) doing what they do best tonight in Barcelona. Terrorising demonstrators and general public alike, then just breaking a glass door… Proportionate Policing?@MiquelBuch??#TsunamicDemocratic #ElClasico #Catalonia pic.twitter.com/jvhN61myEK

— Steve O'Meara (@EPS_LEscala) December 18, 2019