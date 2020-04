Švedska brani svoj pristup borbi protiv pandemije

Švedska vlada danas je branila svoju relativno liberalnu politiku u borbi protiv pandemije koronavirusa.

“Mit je da se život odvija normalno u Švedskoj. Nema potpune blokade u Švedskoj, ali su brojni djelovi švedskog društva blokirani”, izjavila je ministrica vanjskih poslova En Linde.

Johan Karlson, čelnik švedske agencije za javno zdravstvo, izjavio je da se švedski ton razlikuje od onog u drugim zemljama.

“Umjesto da govorimo ‘treba da ostanete u kućama, nije vam dopušteno da radite to i to’, mi pokušavamo da objasnimo stanovništvu zašto to treba učiniti, koji su razlozi za to”, kazao je Karlson.

Head of Sweden's public health agency defends country's approach to Covid-19 – where there is no formal lockdown, with schools, restaurants and shopping malls still openhttps://t.co/lqqw9StsVZ pic.twitter.com/287VVEsBoL

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 17, 2020