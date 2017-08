Tajni fondovi Tonija Blera

Djelovanje bivšeg britanskog premijera Tonija Blera dok je bio specijalni izaslanik međunarodnog Kvarteta za Bliski istok, tajno su finansirali Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su ga i angažovali kao konsultanta, piše pod oznakom “ekskluzivno” britanski “Telegraf”. List navodi da je do ovih podataka stigao preko elektronske pošte do koje je došao u posjed.

Bler je funkciju preuzeo juna 2007. godine, da bi se sa mjesta izaslanika Kvarteta za Bliski istok koji čine SAD, Rusija, Ujedinjene nacije i Evropska unija, povukao maja 2015. godine.

“Telegraf” ističe da su UAE u tajnosti finansirali kancelariju Blera u Londonu, a on je “dobijao milionske honorare za konsultantske usluge” od države i nezavisnog fonda Abu Dabija. Uz to, navodi se i da su se usluge jednog visokorangiranog funkcionera Forin ofisa, koji je bio u to vrijeme načelnik Blerovog osoblja, takođe koristile za obavljanje zadataka u vezi sa privatnim savjetovanjem.

Otkrivanje ove informacije može da izazove ozbiljne probleme zbog potencijalnog sukoba interesa između privatnih aktivnosti Blera i njegovog rada na mjestu izaslanika bliskoistočne četvorke.

Navodi “Telegrafa” su u suprotnosti sa tvrdnjama Tonija Blera koji je uvijek insistirao da je njegov rad u državnom i privatnom sektoru podijeljen, a istovremeno je negirao da su pripadnici njegovog tima u to vrijeme bili uključeni u “komercijalne aktivnosti”.

Tačerovoj rat prilika za zaradu

Ako je Bleru za utjehu, on nije jedini koji se našao na udaru štampe na ostrvu jer je “Gardijan”, pozivajući se na tajne dokumente vlade, objavio da je bivša britanska premijerka Margaret Tačer iračku invaziju na Kuvajt 1990. godine iskoristila da prodaje oružje zalivskim državama.